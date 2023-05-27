В Москве задержали банду лжеюристов, обокравших обманутых вкладчиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве полицейские задержали лжеюристов, подозреваемых в серии мошенничеств. На сегодня известно о шести эпизодах преступной деятельности. Жертвами аферистов становились в основном пенсионеры, которые ранее потеряли деньги из-за вкладов в сомнительные конторы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по Центральному административному округу столицы.

Организатор преступной схемы арендовал нежилое помещение в одном из зданий в центре города, где разместил там офис. Чтобы люди им доверяли, мошенники использовали название и реквизиты известного действующего юрлица, а также поддельную печать с чужими данными.

Сотрудники офиса обзванивали обманутых ранее вкладчиков, в основном — пенсионеров, и обещали вернуть их деньги. Людей склоняли к подписанию договора, брали гонорары и ничего не делали.

Так, 82-летний пенсионер отдал аферистам 200 тыс. рублей, которые те обещали инвестировать и вернуть с процентами, а также с той суммой, которую пожилой мужчина ранее вложил в обанкротившиеся и закрытые организации. Через некоторое время пенсионер начал подозревать, что его обманули, и обратился в полицию.

Сначала полиция задержали 26-летнюю жительницу Подмосковья, сообщницу организатора. Позже нашли и самого организатора. Им оказался 22-летний молодой человек.

Полицейские установили причастность задержанных к аналогичным эпизодам. На данным момент известно о шести обманутых людях. В общей сложности они потеряли более 500 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, расследование продолжается. Организатора преступной схемы заключили под стражу, его сообщницу отправили под домашний арест.

KP.RU писал, что ранее в Москве задержали бывшую сотрудницу брачного агентства, которое обмануло клиенток на 15 млн рублей.