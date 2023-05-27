Терапевт Чернышова перечислила самые частые причины болей в коленях у пожилых Фото: Shutterstock

Боли в коленях у пожилых людей могут сигнализировать о наличии артроза или травмы. Это самые частые причины неприятных ощущений в этой части тела, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24.

С возрастом суставы человека становятся проблемными. Связано это с уменьшением количества синовиальной жидкости, которая используется как смазка для соединений хрящей.

— С возрастом этот хрящ, не получая достаточного питания, становится тонким и более шершавым. В ряде случаев он вообще стирается, и кости в суставах начинают соприкасаться между собой, что травмирует в том числе и суставную сумку, и вызывает боли, — рассказала специалист.

Описанное состояние — серьезное заболевание артроз.

Вторая возможная причина болей в коленях связана с травмами. Причем речь идет не о падениях и переломах. Проблемы с коленями грозят тем, кто часто на них ползает (например, когда моет пол, или работает на грядках), либо даже неправильно держит лопату. Старые травмы также могут давать о себе знать неприятными ощущениями.

Надежда Чернышова порекомендовала не прописывать себе самостоятельно лекарства и БАДы, а обращаться к врачам.

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