Участок между станциями метро «Савеловская» и «Боровицкая» в Москве будет закрыт 27 и 28 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

27 и 28 мая будут закрыты для движения поездов участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между «Савеловской» и «Боровицкой». Эти станции временно станут конечными, рассказали на официальном сайте Москвы.

Изменения вводят для того, чтобы специалисты продолжили ремонт, начатый неделю назад. График работ специально спланировали так, чтобы они проходили во время сезона отпусков в выходные.

Задумано масштабное обновление станций. Здесь покрасят около шести тысяч квадратных метров потолков и стен, уберут 60 квадратных метров кабельных линий за стены, заменят 50 элементов освещения и более 500 ламп, обновят светодиоды в навигационных указателях. Также специалисты приведут в порядок путевые стены и лавочки на платформах. Кроме того, обновят и пути — заменят более 360 метров рельсов и 60 шпал.

Ранее KP.RU писал, что с 20 мая по 9 июня не будут работать выходы и входы с «Чеховской и «Цветного бульвара». На них пассажиры смогут перейти с соседних пересадочных станций: «Тверской», «Трубной» и «Пушкинской».