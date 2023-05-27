В Москве отправили под стражу обокравшего 82-летнюю пенсионерке мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский суд отправил под стражу ранее судимого 30-летнего мужчину. Его обвиняют в мошенничестве и покушение на мошенничество, рассказали в прокуратуре столицы. Доказано, что аферист обманом выманил у 80-летней пенсионерки 800 тыс. рублей.

Обвиняемый вместе с соучастниками действовал по распространенной схеме: они позвонили пожилой женщине и сообщили о якобы попытке хищения денег с ее банковского счета. Представляясь работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов, они убедили жертву обналичить в банке 800 тыс. рублей и сбросить их из окна собственной квартиры.

Вторая женщина, 85-летняя москвичка, оказалась бдительнее и обратилась в полицию. При попытке получить деньги злоумышленника задержали.

Ранее в столице задержали банду лжеюристов. Под названием другого юрлица мошенники наживались на людях, которые потеряли свои вклады и хотели вернуть свои деньги, писал KP.RU.