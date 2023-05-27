Метеорологическое лето пришло в Москву на три дня раньше срока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологическое лето стартовало в Москве на три дня раньше срока, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Метеорологи зафиксировали необходимые показатели еще 23 мая.

Сроки метеорологических сезонов не всегда совпадают с календарными, напомнил синоптик. Так, по новым климатическим данным, введенным в действие в 2023 году, в Москве климатическое лето должно начинаться 26 мая. Однако произошло это на три дня раньше — во вторник, 23 мая.

Лето наступает тогда, когда устанавливается стабильные 15+ градусов среднесуточной температуры. С 1991 по 2020 год таким днем становилось 26 мая.

— В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градуса, и затем держалась выше этой отметки в течение трех последующих дней, будет она выше и сегодня, — написал Михаил Леус.

Синоптик добавил, что метеорологическая весна в Москве пришла тоже раньше положенного срока — на целую неделю.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей летом.