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НовостиПроисшествия27 мая 2023 16:07

В Москве загорелся теплоход с людьми на борту

Возгорание уже потушили
Мила ГЕНЬ
В Москве загорелся теплоход с людьми на борту

В Москве загорелся теплоход с людьми на борту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве произошло возгорание на теплоходе с людьми. ЧП случилось в районе Космодамианской набережной. Никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на слова представитель экстренных служб столицы.

Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения. После этого судно причалило к берегу, людей высадили. Огонь ликвидировали, пострадавших нет.

— Идет дым из моторного отсека на теплоходе «Олимпиада», людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано, — прокомментировали в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.

Ранее в столице горел рынок «Садовод». Пламя охватило три павильона на третьем этаже. Как писал KP.RU, пожар оперативно потушили, никто не пострадал. О причинах случившегося ничего не сообщалось.