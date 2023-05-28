Движение ограничат в проезде Энтузиастов в Москве с 31 мая по 30 июля

Несколько участков в проезде Энтузиастов перекроют из-за проведения строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве перекроют несколько участков в проезде Энтузиастов из-за проведения строительных работ. Ограничения будут действовать два месяца – с 31 мая по 30 июля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, движение перекроют в проезде Энтузиастов от дома 19А до дома 19, строение 53. Кроме того нельзя будет проехать от пр. Энтузиастов до дома 19А по пр. Энтузиастов до Дангауэровского проезда. Также будет полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов от Дангауэровского проезда до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

В Дептрансе просят автомобилистов заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что участок между станциями метро «Савеловская» и «Боровицкая» в Москве будет закрыт 28 мая. В метро продолжится ремонт, начатый неделю назад.