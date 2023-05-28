Тишковец предупредил москвичей о дождливой погоде в воскресенье

Погода обусловится тыловой частью циклона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 28 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит около +17 градусов, что на несколько градусов ниже нормы климата, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, сегодня погода обусловится тыловой частью циклона. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы. В городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.

Тишковец добавил, что в Подмосковье погода также будет пасмурной и дождливой. Столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптики дали прогноз погоды в Москве на лето. По словам специалистов, 30-градусной жара горожанам придется ждать до июля.