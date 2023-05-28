Круизы по 30 городам России будут отправляться с Южного и Северного речных вокзалов в Москве

Московские теплоходы теперь ходят от Южного и Северного речных вокзалов по 30 городам Фото: Иван МАКЕЕВ

Московские теплоходы теперь ходят от Южного и Северного речных вокзалов по 30 городам и историческим центрам России, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, например, для туристов доступны круизы «Московская кругосветка» или «Речное Золотое кольцо». Маршрут начинается на Северном речном вокзале, затем теплоход прибывает на Южный речной вокзал. Путешественники смогут посетить Ярославль, Кострому, Ростов Великий, Переславль-Залесский и другие города.

Собянин напомнил, что в 2023 году в столице продолжили обновлять маршрутную сеть: появилось еще десять новых экскурсионных прогулок, а жители столицы стали все больше времени проводить у причала Лужники – Центральный.

Ранее KP.RU писал, что проект «Экскурсии в метро» перезапустили в Москве. Пассажиры смогут узнать больше об истории подземки.