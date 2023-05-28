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НовостиОбщество28 мая 2023 12:28

Москвичей предупредили о дожде с градом и грозой 28 мая

Неблагоприятная погода сохранится в городе до 20:00
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во время непогоды горожан просят быть осторожными

Во время непогоды горожан просят быть осторожными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайшие часы пойдет дождь с градом, в отдельных районах прогремят грозы, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Осадки будут идти до восьми часов вечера, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Во время непогоды горожан просят быть осторожными и внимательными. Не стоит укрываться от дождя под деревьями и парковать автомобили у них. Также рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

В Дептрансе призвали водителей не превышать скоростной режим, держать дистанцию перед впереди идущими машинами, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. За рулем также не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о дождливой погоде в воскресенье. Днем температура воздуха составит до +17 градусов, что немного ниже климатической нормы.