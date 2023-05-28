Более 120 пунктов вакцинации заработают на площадках для выгула собак в Москве летом

Предварительная регистрация не потребуется Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве этим летом откроется свыше 120 пунктов вакцинации на площадках для выгула собак. Питомцев можно будет привить бесплатно, предварительная регистрация не потребуется, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Горожане смогут найти ближайшую к дому точку вакцинации в разделе спецпроекта «Как стать суперхозяином». Прививочный пункт узнать довольно просто – это синяя палатка Государственной ветслужбы. Кроме того, в Новой Москве организуют выездные точки с тем же лого.

Собянин запомнил, что привить животное против бешенства также можно бесплатно в любой государственной ветклинике или на дому. Он добавил, что с начала 2023 года прививку получили свыше 200 тысяч питомцев.

Ранее KP.RU писал, что москвичи чаще заводят кошек, а не собак. Самые популярные породы: шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун.