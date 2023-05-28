Синоптик «Фобос» рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

К концу недели в столицу вернутся дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве после дождей и гроз ожидается малооблачная и сухая погода. Воздух прогреется до +24 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам метеоролога, в понедельник, 29 мая, утром температура составит плюс два – семь градусов , днем столбики термометров покажут +17…+22 градуса. Во вторник облаков станет больше, но дождей не будет, воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Тишковец добавил: в среду Москва попадет на орбиту циклона, дневная температура понизится до плюс 16-21 градусов. Календарное лето начнется с июньских температур: в разгар дня 19-24 градусов тепла.

Однако уже в пятницу холодный фронт принесет скоротечные дожди, в городе похолодает до плюс 17-22 градусов. В выходные температура воздуха будет колебаться от +15 до +29 градусов. Местами пройдут ливни.

«Предварительно весна текущего года останется почти на 1,5 градуса теплее нормы с общим количеством осадков, близким к среднесезонным климатическим показателям», - резюмировал синоптик.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о дожде, граде и грозе до вечера 28 мая. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.