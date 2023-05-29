Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале июня

По словам синоптика, летнего зноя с 1 июня не будет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркой погоды в начале июня 2023 года в Москве ждать не стоит.

По словам синоптика, летнего зноя с 1 июня не будет. Температура воздуха будет держаться в районе 20-25 градусов со знаком плюс.

«Погода будет достаточно однородной, нормальной. Без существенных осадков. Возможна переменная облачность», — отметил Вильфанд.

При этом, в начале лета, в Москве ожидаются прохладные ночи. 29-30 мая термометры покажут 5-7 градусов тепла. 31 мая - 1 июня температура станет чуть выше - 7-9 градусов со знаком плюс. И только с четверга начнутся намеки на потепление - температура воздуха ночью начнет подниматься выше 10 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец дал похожий прогноз на начало лета 2023 года в Москве. А так же подвел итоги прошедшей весны.