Сергей Собянин сообщил о начале благоустройства кластера «Ломоносов» в Москве

фото: Сергей Собянин, личный блог

В Москве начались работы по благоустройству территории кластера «Ломоносов». Об этом в своем личном блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Здесь реализуется крупнейший проект научно-технологического развития России — создание инновационного центра МГУ “Воробьевы горы”. Недавно Президент России открыл кластер “Ломоносов” — флагман ИНТЦ», — отметил Собянин.

В рамках благоустройства планируется обустроить пешеходную зону вблизи Дома студента, оборудовать велопарковки и точки проката, создать специальные места для парковки автомобилей. Также заменят покрытие тротуаров, на проезжей части будет уложен новый асфальт.

Напомним, в Москве этим летом откроется свыше 120 пунктов вакцинации на площадках для выгула собак. Для прививки не требуется предварительная регистрация, поставить ее можно будет бесплатно.