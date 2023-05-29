Все пользователи карты москвича смогут привязать ее к приложению «Метро Москвы» этим летом

Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты Фото: Департамент транспорта Москвы

Все пользователи карты москвича смогут привязать ее к приложению «Метро Москвы». Руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов заявил, что сделать это можно будет уже летом.

У пяти миллионов пассажиров появится возможность следить за своей историей поездок. У одного миллиона человека из них, обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно появится возможность покупки и записи льготных абонементов.

«Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы». Приглашаю всех желающих принять участие. Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты», — сказал Максим Ликсутов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале благоустройства территории кластера «Ломоносов». Первый этап работ планируется завершить в августе.