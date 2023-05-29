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НовостиОбщество29 мая 2023 6:25

Все пользователи карты москвича смогут привязать ее к приложению «Метро Москвы» этим летом

Пассажиры смогут следить за историей поездок
Светлана ДАНИЛИНА
Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты

Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты

Фото: Департамент транспорта Москвы

Все пользователи карты москвича смогут привязать ее к приложению «Метро Москвы». Руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов заявил, что сделать это можно будет уже летом.

У пяти миллионов пассажиров появится возможность следить за своей историей поездок. У одного миллиона человека из них, обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно появится возможность покупки и записи льготных абонементов.

«Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы». Приглашаю всех желающих принять участие. Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты», — сказал Максим Ликсутов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале благоустройства территории кластера «Ломоносов». Первый этап работ планируется завершить в августе.