В столице за пять лет отреставрировано более 40 знаковых исторических зданий музеев — Сергунина

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

За последние пять лет в столице отреставрировали и привели в порядок более 40 памятников архитектуры, в которых размещаются музеи.

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик — оформление фасадов и интерьеров. За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов», — заявила Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

В порядок привели:

- палаты Старого государева двора в Зарядье, являющиеся частью Государственного исторического музея. С 2017 по 2018 годы в здании обновили, например, фасады, кирпичную кладку стен, кровлю, каменную лестницу при входе, каменные полы и своды. Этот проект награжден премией конкурса правительства Москвы «Московская реставрация»;

- дом Ивана Тургенева на Остоженке - филиал Государственного музея А.С. Пушкина. В построенном в 1819 году деревянном особняке в стиле ампир провели масштабную реставрацию в 2015–2018 годы. При этом усилили фундамент и несущие конструкции, а также вернули первоначальный вид деревянным стенам, окнам, дверям, интерьерам и фасадам;

- павильон «Грот» в усадьбе Кусково. Его главное украшение - тысячи раковин 24 видов моллюсков. С 2017 по 2019 год во время реставрации восстановили утраченные детали, усилили несущие конструкции, вернули позолоту на дверные и оконные металлические решетки;

- Музей-квартира Федора Достоевского. Здесь восстановили кирпичную кладку и штукатурный слой, кровлю, окна и двери, печные изразцы и лестницы, паркет и другие декоративные детали;

- Дом-музей братьев Третьяковых. В небольшом деревянном здании укрепили стены, по историческим чертежам восстановили участки белокаменного карниза, облицовки цоколя, подоконников, оконные рамы из дуба, латунную фурнитуру. В 2021 году проект был отмечен тремя номинациями конкурса «Московская реставрация».