Синоптик рассказала, когда в Москве откроется купальный сезон

Вода в реках еще недостаточно прогрета Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости заявила, что купальный сезон в Москве и Московской области откроется не раньше, чем в середине июня. Она объяснила это тем, что вода еще недостаточно прогрета.

«Пока что нет перспектив, чтобы у нас долго устойчиво стояла очень теплая погода, чтобы вода в реках и водохранилищах Подмосковья прогрелась до температуры, при которой было бы комфортно купаться», — отметила Позднякова.

По прогнозам специалиста, следующие выходные в московском регионе будут прохладными. Вода в реках и водохранилищах едва ли прогреется до 16-17 градусов.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркой погоды в начале июня 2023 года в Москве ждать не стоит. Днем температура воздуха будет на уровне 20-25 градусов, а ночью 5-9 со знаком плюс.