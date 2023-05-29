СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб несовершеннолетний ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет по г. Москве возбудил уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на севере столицы днем 28 мая в районе Новосходненского шоссе. 14-летний подросток ехал по тротуару на велосипеде, где столкнулся с фурой. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью - он скончался на месте происшествия.

Водитель фуры не остановился, продолжил движение и покинул место аварии. Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали мужчину в Солнечногорском районе Московской области. По предварительным данным, он не заметил ребенка в слепой зоне.

С водителем проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть).