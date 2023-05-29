Водитель грузовика, насмерть сбивший несовершеннолетнего велосипедиста, задержан в Подмосковье

Авария произошла 28 мая на Новосходненском шоссе Фото: прокуратура Москвы

В Солнечногорском районе Московской области сотрудниками полиции был задержан водитель грузовика, который скрылся с места ДТП после наезда на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Авария произошла 28 мая на Новосходненском шоссе. По предварительным данным, водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне. В результате чего совершил наезд. Мужчина, управлявший грузовиком, скрылся с места столкновения. Несовершеннолетний пострадавший скончался в результате полученных травм.

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Еще одно ДТП произошло вечером 28 мая. Водитель автомобиля сбил пешехода на Зеленом проспекте. 26-летний молодой человек был госпитализирован - подробная информация о его состоянии не уточнялась.