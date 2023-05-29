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НовостиОбщество29 мая 2023 14:12

Электросамокат стоимостью 480 тысяч рублей украли у москвича пока он ел шаурму в гараже

ЧП произошло в Пресненском районе столицы
Светлана ДАНИЛИНА
Москвич лишился самоката, пока ел шаурму. Фото: Людмила Баркова

Москвич лишился самоката, пока ел шаурму. Фото: Людмила Баркова

Прошедшей ночью у 30-летнего мужчины украли самокат стоимостью 480 тысяч рублей в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

По данным источника москвич купил себе шаурму и решил отведать ее у себя в гараже. Около двух часов ночи он запарковал электросамокат у ворот и скрылся внутри. Спустя 20 минут, закончив трапезу, мужчина вышел на улицу, но свое транспортное средство там не обнаружил. Вместе с самокатом пропала и сумка, которая висела на руле - в ней находилось 130 тысяч рублей наличными.

Пострадавший утверждает, что купил электросамокат пять дней назад. А куда вез такую сумму наличных объяснить не смог. По данным SHOT полиция занимается проверкой случившегося.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП с участием автомобиля и самокатчика на юго-востоке Москвы.