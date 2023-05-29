Таксист умер за рулем и его автомобиль врезался в BMW на западе Москвы

Авария произошла на улице Удальцова Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

ДТП с участием автомобиля такси и BMW произошло на западе Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Авария произошла на улице Удальцова.

Известно, что водителю такси стало плохо за рулем - он скончался. После этого произошло столкновение с иномаркой. В результате происшествия у BMW отлетело колесо. Автомобиль такси остановился в нескольких метрах от места ДТП - у него помят передний бампер с левой стороны.

Водитель иномарки не пострадал при столкновении. По данному происшествию проводится проверка правоохранительными органами. О точной причине смерти таксиста станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU сообщал о задержании водителя грузовика, который накануне столкнулся с подростком на велосипеде и скрылся с места происшествия. 14-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм.