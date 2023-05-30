Облачную погоду без осадков ожидают в Москве 30 мая Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Москве 30 мая, во вторник, прогнозируют переменную облачность. Синоптики обещают, что преимущественно день в столице пройдет без осадков. Однако небольшой дождь может начаться в некоторых районах ночью, предупредил Гидрометцентр России.

Днем ожидается ветер переменных направлений скоростью до 2-7 метров в секунду. К вечеру он сменится на северо-западный, а интенсивность значительно увеличится — до 5-10 метров в секунду.

Воздух днем прогреется до 22-24 градусов. Ночью будет достаточно прохладно — всего 9-11 градусов выше нуля. Местами возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. Днем показатели будут на отметке в 749 мм ртутного столба, а к вечеру стрелки барометров покажут уже 747 мм, что считается нормой для Москвы.

Ранее KP.RU рассказывал, когда по прогнозам синоптиков в столице откроется купальный сезон.