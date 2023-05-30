Вице-мэр Ефимов: 11 спортобъектов построят в Москве в активных проектах КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В девяти районах Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий (КРТ), в которых запланировано возведение 11 спорткомплексов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество активных проектов КРТ выросло до 30. В городе реорганизуют участки бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Проекты ведут в 27 районах. Редевелопмент проводят инвесторы и городские операторы.

— Почти каждый третий проект комплексного развития территорий учитывает создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. На месте неиспользуемых территорий, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 11 спорткомплексов общей площадью около 72 тысяч квадратных метров. Это позволит создать примерно 3,5 тысячи рабочих мест, – уточнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Проекты КРТ со спорткомплексами, о которых идет речь, реализуют в шести столичных округах: Северном и Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном, а также Южном.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что пять объектов из 11 появятся на севере Москвы. Их общая площадь 31,4 тыс. «квадратов».

— Три из них появятся на месте бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе: скалолазный центр, комплекс для игровых видов спорта и ФОК с бассейном. Еще по одному – в Коптеве и Западном Дегунине. На северо-востоке в Бабушкинском и Ярославском районах возведут два спорткомплекса площадью почти 13,8 тысячи квадратных метров, – рассказал Гаман.

Другие проекты КРТ со спортивными комплексами возводят в районах Солнцево, Нагорный, Обручевский и Рязанский. Их общая площадь 26,7 тыс. квадратных метров.

Комплексное развитие территорий проводят для обновление и развитие территорий нежилой застройки. Оно способствует сбалансированному и устойчивому развитию города, а также создает необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства мегаполиса.