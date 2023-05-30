Вечером 30 мая в Москве ожидают пробки до восьми баллов

Вечером в Москве ожидают пробки до восьми баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД на 17:00, на дорогах Москвы движение оценивалось в шесть баллов. Однако согласно прогнозам к вечеру ситуация может заметно осложниться. В самые загруженные часы стоит отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вечером на московских дорогах могут быть восьмибалльные пробки.

Наиболее загруженной окажется центральная часть города. Сложности возникнут на Третьем транспортном кольце, МКАД и Садовом кольце.

Уже сейчас заторы наблюдают на Москворецкой набережной, Садовом кольце в районе Садовой-Кудринской улицы и ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

— Просим в час пик воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Так вы сэкономите время в пути, — обратились к москвичам в дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что в проезде Энтузиастов в Москве с 31 мая по 30 июля ограничат движение из-за строительных дорог.