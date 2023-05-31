Несколько центральных улиц Москвы закроют для проезда с 2 по 5 июня для проведения полумарафона

Несколько центральных улиц Москвы закроют для проезда с 2 по 5 июня июня для проведения полумарафона Фото: pexels.com

Для подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с 2 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах и набережных в центре города. Часть перекрытий отменят только утром 5 июня, ряд ограничений также будут вводить всего на несколько часов по мере продвижения участников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самые длительные перекрытия ожидают на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Здесь проезд закроют с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня.

На Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки ограничения будут действовать с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня.

Сам полумарафон состоится 4 июня. В этот день запланированы самые масштабные изменения в организации дорожного движения. С 07:00 перекроют движение по Малому Москворецкому мосту, улицам Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по съездам с улицы Остоженки и Пречистенской набережной.

С 07:00 до 12:15 будет закрыт участок Садового кольца от Валовой до Новинского бульвара. С 08:00 перекроют Смоленскую, Краснопресненскую и Фрунзенскую набережные, а с 08:30 — Ростовскую и Саввинскую, а также Крымский проезд.

На некоторых участках откроют дополнительные съезды и полосы, чтобы компенсировать неудобства. Также водителей просят обратить внимание, что в районе перекрытых улиц запрещены парковки.

Ранее KP.RU писал, что в Москве перекроют несколько участков в проезде Энтузиастов из-за проведения строительных работ. Ограничения будут действовать два месяца – с 31 мая по 30 июля.