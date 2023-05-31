В Москве задержали мужчину за убийство и инсценировку самоубийства погибшего Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В квартире на северо-востоке Москвы 28 мая 2023 года нашли тело мужчины. На его теле обнаружили повреждения, характерные для самоубийства. Однако более детальное расследование показало, что это было убийство с имитацией суицида. Подозреваемого задержали, сообщили в Следственном комитете России по столице.

Следователи дополнительно осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Также были изучены записи камер видеонаблюдения. В результате удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек. Он закончил медицинский колледж и мог знать как можно замаскировать убийство.

Фигуранта доставили в подразделение столичного СК, где теперь его допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее KP.RU писал, что московские следователи по отпечаткам нашли виновного в убийстве 13-летнего подростка 34-летней давности. Оказалось, что мальчик погиб от рук вора-домушника, который пробрался в его квартиру, чтобы украсть видеомагнитафон.