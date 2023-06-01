Июнь в Москве будет сухим, а температура опустится ниже нормы

Температура воздуха в первой декаде июня в Москве будет холоднее нормы на 3-5 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температура воздуха в первой декаде июня в Москве будет холоднее нормы на 3-5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отмечает, что температура воздуха в столице в июне будет с трудом добираться до отметки климатической нормы. Днем столбики термометров покажут 19-24 градуса со знаком плюс, а ночью ожидается температура на уровне плюс 9-14 градусов.

"Провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на 3-5 градусов холоднее показателей метеостатистики", — подчеркнул ведущий специалист. В связи с этим жителям Москвы придется отложить открытие купального сезона.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что весна в столице выдалась теплее нормы на 1,3 градуса. А осадков выпало лишь 92% от средней климатической нормы.