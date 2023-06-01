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НовостиОбщество1 июня 2023 6:45

Синоптик Евгений Тишковец заявил, что весна в Москве была теплее нормы

Весной температура воздуха была на 1,3 градуса выше нормы
Светлана ДАНИЛИНА
Прошедшая весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса

Прошедшая весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшая весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что за три весенних месяца, в столице выпало 126 миллиметров осадков. Это составляет 92% от средней климатической нормы. Кроме этого, Тишковец отметил, что осадкомер основной московской метеостанции на ВДНХ зафиксировал 35,1 миллиметра осадков в мае, что составляет 58% месячной нормы. Таким образом, май 2023 года стал четвертым в рейтинге самых сухих месяцев в XXI веке.

Ранее, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на лето. По прогнозам синоптика жаркое лето придет в город только в июле. В первые дни июня температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, осадков не ожидается.

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