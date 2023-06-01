Москвич украл телефон у мужчины пока тот спал на лавочке около клуба на Болотной набережной

Задержан москвич, похитивший телефон у мужчины, уснувшего на лавочке у клуба на Болотной набережной Фото: ГУ МВД по Москве

Мужчина уснул на лавочке около клуба на Болотной набережной в Москве и лишился своего телефона. 24-летний житель столицы подошел к спящему и украл у него дорогостоящий смартфон. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

По записи с камер установлено, что злоумышленник увидел спящего гражданина на лавочке, присел рядом с ним и сделал вид, что завязывает шнурки. После чего незаметно вытащил телефон из кармана у "отдыхающего". Совершив преступление мужчина скрылся. Но спустя время его задержали сотрудники полиции.

При нем было обнаружено еще три телефона, но за исключением украденного на Болотной набережной - его вор успел продать. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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