Москвичей предупредили о грозах и граде 2 июня

В Москве ожидаются дождь и гроза Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 июня в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Воздух прогреется до 23 градусов со знаком плюс. Об этом предупреждают на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня столбики термометров будут колебаться от +21 до +23 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и град. Так же дождь ожидается и ночью. А температура воздуха в ночное время суток опустится до отметки 7 градусов со знаком плюс.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер будет южный, но в течение дня сменит направление на северо-западное, дуть будет со скоростью 14-20 м/c.

В Московской области температура составит 18-23 градусов тепла. А ночью здесь будет холоднее, чем в столице - термометры покажут лишь 5 градусов тепла.

Синоптик Тишковец давал прогноз на июнь. По его данным первый месяц лета станет холоднее нормы на 1-3 градуса.