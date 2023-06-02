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НовостиОбщество2 июня 2023 5:33

Схема движения изменится на нескольких улицах в центре и на западе Москвы

Это связано с проведением мероприятий и ремонтными работами
Светлана ДАНИЛИНА
Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы

Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временно будет изменена схема движения транспорта на некоторых улицах Москвы. Это связано с проведением спортивных мероприятий и ремонтными работами. Об изменениях проинформировали на сайте мэра Москвы.

Полностью будет перекрыт участок дороги на Крылатской улице от дома 16 до пересечения с улицей Нижние Мневники. 4 июня, 1 и 29 июля здесь будут проходить соревнования по триатлону «Кубок грома». Парковка в этом месте будет запрещена.

Со 2 по 5 июня будут перекрываться некоторые улицы в центре и на западе столицы из-за проведения полумарафона. Некоторые ограничения будут носить краткосрочных характер, а некоторые будут вводиться сразу на несколько дней

Схема движения на улицах города в период проведения полумарафона

Схема движения на улицах города в период проведения полумарафона

Фото: Департамент транспорта Москвы

Кроме этого, движение будет ограничено в период с 3 июня по 20 августа на пересечении Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом.