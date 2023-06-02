Гости книжного фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 мероприятий учреждений культуры Москвы - Сергунина

Фото: ГБУК Г.Москвы ОКЦ ЮАО

В столице стартовал фестиваль «Красная площадь». На нем состоятся презентации книг, встречи с авторами и выступления артистов, в том числе, и на двух стендах Москвы - «Библиотека» и «Малая сцена». Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, гости фестиваля могут на месте оформить единые читательские билеты в библиотеки города. Желающим также предложат проверить свои познания в классической русской литературе.

«Культурные учреждения столицы приготовили для гостей фестиваля больше 100 мероприятий. На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок», — заявила Наталья Сергунина.

А в лектории фестиваля при поддержке Департамента культуры Москвы пройдут встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами. К примеру, 2 июня расскажут о жизни, творчестве и столичных адресах композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечают в 2023 году.

3 июня на встрече с искусствоведом Юлией Киселевой слушатели узнают о советских плакатах и творчестве Владимира Маяковского. Кроме того, аудитория вместе с исследователем кино и продюсером Дмитрием Ревнивцевым проследит трансформацию образа учителя в кино на протяжении века. Желающих побывать на лекции об экранизациях произведений фантастов братьев Стругацких ждут на Красной площади 4 июня. В заключительный день фестиваля, 6 июня, на площадке «Малая сцена» покажут спектакль «Маяковский. Городской мюзикл».