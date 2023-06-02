Мужчина разбил турникет ногой на станции метро «Южная» в Москве

Турникет не открылся автоматически и хулиган решил сделать это самостоятельно, за что был задержан Фото: прокуратура Москвы

На станции метро «Южная» в Москве 36-летний мужчина разбил турникет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Гражданин подошел к турникету на выходе из вестибюля, но тот не открылся автоматически. Мужчине это не понравилось и он решил преодолеть препятствие разбив его ногой. Теперь турникет непригоден для использования - его ждет ремонт, либо замена. А злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ведомстве отмечают, что за порчу имущества, хулигану грозит уголовное наказание. Также в прокуратуре опубликовали видео инцидента.

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