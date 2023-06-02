Игровая строительная площадка «Мосинжпроекта» открылась в парке «Кидзания»

Фото: АО «Мосинжпроект»

Ко Всемирному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, в столице появилась детская игровая зона «Строительная площадка». Она создана Группой компаний «Мосинжпроект» в семейно-досуговом центре «Кидзания» в столичном ТЦ «Авиапарк». Напомним, «Мосинжпроект» является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России и оператором ключевых градостроительных программ столицы. Холдинг входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«В работе «Мосинжпроекта» большое внимание уделено преемственности поколений, – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. – Мы считаем важным популяризировать строительные профессии, в том числе среди детей младшего возраста. Для этого и создана «Строительная площадка», помогающая в увлекательной форме узнать много важного о нашей работе».

Дети смогут почувствовать себя строителями с помощью разных игровых активностей. Их разместили в трехуровневой зоне на площади около 90 квадратных метров. Например, во время «Работ на высоте» можно пройти маршрут по веревочному парку с преградами, сетками, подвесными мостами и канатами. А самым маленьким гостям стройплощадки можно заняться укладкой «кирпичной стены» из специального безопасного материала. Каждый юный строитель надевает жилет и каску в фирменных цветах униформы «Мосинжпроекта». Кроме того, детям проводится инструктаж по охране труда и промышленной безопасности.

Как отметил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский, важно обучать детей основным правилам поведения на настоящем строительном объекте.

«Наша площадка помогает развивать такие качества, как дисциплина и ответственность, – добавил заместитель гендиректора. – Причем не только за себя, но и за всю команду».

Благодаря выполняемым на игровой площадке заданиям дети также развивают эрудицию, творческое мышление, координацию и мелкую моторику. Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по кадровой политике Григорий Мазитов не исключает, что некоторые из юных посетителей в будущем решат посвятить себе именно строительству и, возможно, выберут местом работы «Мосинжпроект». Он напомнил, что компания занимается реализацией многих образовательных проектов разной направленности.

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