Водитель эвакуатора пострадал в ДТП с грузовиком на 95-м км МКАД в Москве

На месте работают экстренные службы
Фото: прокуратура Москвы
На 95-м км МКАД в Москве произошло жуткое ДТП, столкнулись грузовик и эвакуатор. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры столицы.
По данным ведомства в аварии пострадал водитель эвакуатора. Подробности его состояния не уточняются. На месте работают экстренные службы. Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.
В Департаменте транспорта Москвы сообщают, что движение на данном участке дороге осуществляется только по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Еще одно крупное ДТП с пострадавшими произошло в Москве сутками ранее. На улице Адмирала Лазарева в районе Бутово столкнулись Камаз и Мерседес, водитель легковушки оказался зажат в салоне автомобиля. Его доставали спасатели. Момент столкновения попал на видео.