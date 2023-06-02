Водитель эвакуатора пострадал в ДТП с грузовиком на 95-м км МКАД в Москве

На месте работают экстренные службы Фото: прокуратура Москвы

На 95-м км МКАД в Москве произошло жуткое ДТП, столкнулись грузовик и эвакуатор. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры столицы.

По данным ведомства в аварии пострадал водитель эвакуатора. Подробности его состояния не уточняются. На месте работают экстренные службы. Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.

В Департаменте транспорта Москвы сообщают, что движение на данном участке дороге осуществляется только по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Еще одно крупное ДТП с пострадавшими произошло в Москве сутками ранее. На улице Адмирала Лазарева в районе Бутово столкнулись Камаз и Мерседес, водитель легковушки оказался зажат в салоне автомобиля. Его доставали спасатели. Момент столкновения попал на видео.