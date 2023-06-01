Момент столкновения Камаза и Мерседеса на улице Лазарева в Москве попал на видео

КАМАЗ и Мерседес столкнулись в Москве Фото: прокуратура Москвы

Момент столкновения КАМАЗа и Мерседеса на улице Адмирала Лазарева в Москве попал на видео. Кадры опубликовала Прокуратура Москвы.

Предварительно установлено, что водитель КАМАЗа не уступил дорогу легковому автомобилю при повороте. В результате чего произошла авария.

Как сообщал сайт KP.RU, в результате столкновения пострадали два человека. Один из них выбрался из машины самостоятельно. Второго зажало в легковушке - ему помогали выбраться спасатели. Пострадавшим оказывают помощь медики.

На месте работают сотрудники полиции. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Еще одно ДТП произошло сегодня утром на Ярославском шоссе в Москве. Там две полосы движения заняли семь машин, которые получили повреждения в ходе столкновения. Утром движение на данном участке дороги было затруднено.