Семь автомобилей попали в ДТП на Ярославском шоссе в Москве Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Массовое ДТП произошло утром 1 июня на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, в аварии столкнулись семь машин. Пострадавшие, в результате ДТП, автомобили заняли две полосы. Движение на данном участке дороги затруднено. О причинах случившегося не сообщается. Информация о пострадавших уточняется.

Сутками ранее в Москве произошло еще одно ДТП. Авария произошла на путях в районе остановки «Метро Третьяковская» - из-за этого была зафиксирована временная задержка в движении трамваев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 2 по 5 июня несколько центральных улиц Москвы закроют для проезда. Это связано с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Перекрытия будут временными - часть улиц будут открыты для движения 5 июня. А некоторые из ограничений введутся на несколько часов по мере продвижения участников.