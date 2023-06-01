Два человека пострадали при столкновении Мерседеса и КАМАЗа на улице Адмирала Лазарева в Москве

Одного из пострадавших из машины достают спасатели
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На улице Адмирала Лазарева в районе Бутово в Москве произошло жесткое ДТП. Столкнулись Мерседес и КАМАЗ. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По предварительным данным, в результате аварии, пострадали два человека. Один из них смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Второго пострадавшего зажало в легковушке - ему на помощь пришли спасатели.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сайт "Комсомольская правда" сообщал о массовом ДТП, которое произошло в Москве на Ярославском шоссе. Рано утром, 1 июня, там столкнулись семь автомобилей. Поврежденные машины заняли две полосы дороги. Движение в месте аварии было затруднено.
Днем 31 мая была зафиксирована еще одна авария на Садовническом проезде. Там из-за ДТП на путях были задержки в движении трамваев.