Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится в июне

Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится в июне
Фото: Евгения ГУСЕВА
Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится в июне. Это коснется будних дней: 5-8, 14-16, 19-23, 26-30 июня. Как сообщает Департамент транспорта Москвы это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Крюково для подготовки к запуску МЦД-3.
В указанные дни будут увеличены интервалы движения поездов:
- В часы-пик до 20 минут;
- с 11:30 до 14:30 в сторону Москвы до двух часов;
- с 10:30 до 14:00 не будет поездов из Москвы;
- после 20:00 поезда будут ходить с интервалом 40 минут;
- часть поездов будет отменено совсем;
- еще несколько поездов будет проходить с пропуском некоторых остановок.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.
Ранее KP.RU сообщал об изменении схемы движения на нескольких улицах в центре и на западе Москвы. Это связано с ремонтными работами и проведением спортивных мероприятий.