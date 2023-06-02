Женщина погибла после столкновения легковушки с отцепившемся от грузовика прицепа на 89-м км МКАД

Прицеп врезался в стоячий автомобиль на МКАД Фото: Кадр видео

Страшная авария произошла, вечером, 2 июня в Москве на 89-м км МКАД. В ходе движения у грузовика отцепился прицеп и врезался в стоящий на обочине легковой автомобиль. Об этом сообщает Прокуратура столицы.

«Мазда» остановилась на дороге из-за поломки. По предварительной информации, в результате столкновения погибла женщина - пассажирка легкового автомобиля. На месте работают экстренные службы. Сотрудники Прокуратуры Северо-Восточного административного округа контролируют установление всех обстоятельств аварии.

Также ведомство публикует видео с моментом столкновения транспортных средств.

Сегодня днем в столице произошло еще одно ДТП. На 95-м км МКАД столкнулись грузовик и эвакуатор. В результате инцидента пострадал водитель второго транспортного средства. Над установлением всех обстоятельств аварии работает прокуратора.