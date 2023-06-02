Мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета на севере Москвы

Со стрелявшим мужчиной работают следователи, в ближайшее время ему предъявят обвинение Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет по Северному административному округу возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по г. Москве.

2 июня 2023 года на Коровинском шоссе в городе Москве 23-летний мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции - он не менее трех раз выстрелил в лицо сотруднику правоохранительных органов из газового пистолета. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Со стрелявшим мужчиной работают следователи, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось о ДТП в районе 89-го км МКАД в Москве. Прицеп отцепился от грузовика и врезался в стоящий на обочине легковой автомобиль. В результате аварии скончалась пассажирка легковушки. Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшествия.