Иммунолог Фомина посоветовала москвичам-аллергикам носить медицинские маски в период тополиного пуха Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина дала советы страдающим от тополиного пуха. Специалист рассказала РИА Новости, что защитить слизистую можно специальными спреями, либо медицинской маской.

Дарья Фомина напомнила, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном — его опасность заключается в том, что он разносит пыльцу других растений. Причем он поднимает в воздух частички тех деревьев, которые уже по графику отцвели, а люди начинают вновь страдать от аллергии.

Снизить количество попадающей на слизистую пыльцы можно маской и спреями для носа.

— Когда человек возвращается домой с прогулки, ему необходимо умываться и полностью переодеваться, чтобы снизить дома количество пыльцы. А вот глаза сложнее всего защитить, так как очки не оказывают должной защиты, — рассказала аллерголог.

Врач предупредила, что алкоголь усиливает неприятные симптомы, поэтому аллергикам на период цветения лучше отказываться от употребления спиртных напитков.

Ранее KP.RU рассказывал, когда в Москве закончится период цветения деревьев.