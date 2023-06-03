Количество жертв ДТП на МКАД в районе Осташковского шоссе выросло до двух Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Число погибших в ДТП на 89 км МКАД в районе Осташковского шоссе возросло до двух, сообщает прокуратура Москвы. Пострадавший водитель легкового автомобиля Mazda скончался в больнице.

Напомним, на 89 км МКАД у грузового автомобиля Volvo во время движения отцепился полуприцеп. Он врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль Mazda. 22-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, 25-летний водитель был госпитализирован.

ДТП произошло 2 июня. Утром 3 июня молодой человек скончался.

В прокуратуре добавили, что ведомство контролирует расследование всех обстоятельств автоаварии. Виновное лицо привлекут к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшие к смерти двух лиц.

Ранее KP.RU публиковал видео с камер наблюдений, которые засняли момент столкновения.