Одноэтажный ангар загорелся на юго-востоке Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огонь на площади в 300 квадратных метров бушевал в одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы. В настоящее время пожарные уже локализовали горение, сообщили в ГУ МЧС России.

Пожар начался ночью с 3 на 4 июня по адресу улица Грайвороновская, дом 5, строение 1. Спасатели получили сообщение о возгорании в 2:01 по московскому времени.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит одноэтажный ангар, который используется в качестве складских помещений.

Позднее сообщили, что пожар локализовали. В 03:35 огонь полностью потушили.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 13 единиц техники.

Несколько дней назад в столице произошел пожар в парке Зарядье в центре Москвы. Как писал KP.RU, горело административное здание. Пламя вспыхнуло в вентиляционной камере в подсобном помещении в гастрономическом центре парка. Все сотрудники успели эвакуироваться, обошлось без пострадавших.