Ликсутов: Молодожены выбирают площадки метро для свадебных церемоний

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В московском метро открыли новый сезон летних свадеб на «Маяковской». На самой романтичной станции расписались сразу три пары. Бракосочетание проводилось ночью, чтобы не мешать пассажирам.

«Московский транспорт уже третий год участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Нам очень приятно, когда пары выбирают наши площадки для свадебных церемоний».

По его словам, одной из самых популярных у молодоженов стала станция «Маяковская». И это закономерно, поскольку она входит в список самых красивых мест в московском метро.

«Здесь уже прошли 34 свадьбы за все время проекта, - уточнил заммэра. - Поздравляем, желаем счастья и благополучия».

Напомним, свадебные церемонии на «Маяковской» проводятся cовместно с московскими ЗАГСами. От привычной процедуры такие регистрации брака отличаются только необычной локацией. А еще неординарность праздничного события подчеркивает время его проведения - с 02.00 до 03.00.

Заявление о заключении брака на станции метро можно подать лично во Дворце бракосочетания №1.