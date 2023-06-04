Стоматолог Адмакин порекомендовал пить натуральное какао для профилактики кариеса Фото: Shutterstock

Натуральный какао помогает снизить риск образования кариеса благодаря танину в составе. Это вещество подавляет активность бактерий зубного налета. Об этом заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Олег Адмакин рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Помогают «отложить» появление кариеса твердые продукты — например, морковь или яблоко. Они механически очищают зубы.

— Также эти продукты содержат природный ксилит, который способствует защитной функции зубов. Повышению буферной емкости слюны и, следовательно, самоочищению зубов способствует употребление в пищу продуктов, содержащих природный сорбит, — винограда, груш, слив, абрикосов и других, — поделился Адмакин.

Стоматолог посоветовал рекомендовал после сладостей есть продукты, содержащие кальций, магний и фтор. Это орехи, фасоль и творог. Перерывы между приемами пищи лучше делать не менее двух часов.

Кроме того, чистить зубы нужно не меньше трех раз в день с применением зубной нити, ирригатора и скребка для языка, отметил врач.

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