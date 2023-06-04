Один человек погиб из-за столкновения двух автомобилей на Киевском шоссе в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

Один человек погиб из-за столкновения двух автомобилей на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на 28 км Киевского шоссе днем 4 июня. В результате ДТП один человек погиб. Подробности случившегося не раскрывают. Причины аварии выясняют на месте происшествия сотрудники полиции.

Движение автотранспорта в сторону Москвы перекрыто по четырем полосам.

Ранее KP.RU писал, что на МКАД в районе Осташковского шоссе прицеп отсоединился от грузовика и врезался в остановившийся из-за аварии легковой автомобиль. Пассажирка иномарки погибла на месте, водителя госпитализировали. Он скончался на следующий день в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух лиц.