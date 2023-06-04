Автомобиль загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве Фото: Сергей ГАПОН

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москве загорелся автомобиль. Причина ЧП неизвестна. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

На время было перекрыто движение перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова. В настоящее время проезжая часть уже освобождена.

Ранее сообщалось, что один человек погиб из-за столкновения двух автомобилей на Киевском шоссе в Москве. В прокуратуре столицы сообщили, что «Газель» наехала на бетонные препятствия, после чего столкнулась с другим автомобилем. Погибший — водитель грузовой машины. Обстоятельства аварии устанавливают.