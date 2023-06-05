Мужчина разбил турникет кулаком на станции метро «Электрозаводская» в Москве

Мужчина разбил турникет кулаком Фото: прокуратура Москвы

Вновь пострадал турникет в московском метрополитене. На этот раз ЧП произошло на станции «Электрозаводская». О происшествии сообщили в Прокуратуре столицы.

27-летний гражданин хотел «зайцем» проехать в метро. Поэтому решил пройти через турникет за впереди идущим мужчиной. Однако получил отказ. Разозлившись, безбилетник ударил кулаком по стеклянным дверцам турникета, в результате чего те разбились.

В прокуратуре московского метрополитена сообщили, что действия злоумышленника квалифицируются по ст. 214 УК РФ (вандализм). Также ведомство показало видео с места происшествия.

Еще один турникет московской подземки пострадал на прошлой неделе. Мужчина разбил его ногой на выходе из вестибюля станции метро «Южная». Тогда причиной такого поступка стал тот факт, что стеклянные дверцы не открылись с первого раза. Хулиган был задержан сотрудниками правоохранительных органов.