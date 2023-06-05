В МЧС сообщили о ложном срабатывании противопожарной системы в больнице в Коммунарке

По факту проверки места ЧП признаков пожара не обнаружено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 11:48 по московскому времени 5 июня 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, д. 8, стр. 6. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе МЧС. Экстренные службы выехали на место.

По факту проверки места ЧП признаков пожара не обнаружено. Уточняется, что произошло ложное срабатывание системы АПС в не введенном в эксплуатацию корпусе лечебного учреждения. Также нет сведений о пострадавших.

Ранее в СМИ появилась информации о возгорании в детском отделении больницы. Данная информация не соответствует действительности.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. На время было перекрыто движение перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова.